Descubre que su exnovio le era infiel cuando él publica una foto de aniversario con su actual pareja: "Esto es escupirme en la cara"

Cloe es una enfermera de 24 años que reside en Florida, Estados Unidos. Esta joven se ha hecho viral en redes sociales al compartir un mensaje en el que explica que su exnovio publicó una fotografía con su actual novia para celebrar el primer aniversario de la pareja. La joven asegura que hace un año estaban juntos ya que lo dejaron en enero.

"Mi exnovio básicamente anunció que me engañó al hacer una publicación de 1 año con su novia actual cuando rompimos este enero", señala en el mensaje. La joven se ha hecho viral en redes, el mensaje acumula más de 71.000 'me gusta'. En otro mensaje señala que ella sabía que su expareja le había sido infiel con otras personas, pero que este mensaje le parecía una falta de respeto: "Sabía que ya me había engañado, pero literalmente escupirme en la cara, básicamente, publicar un año con tu novia cuando viviste conmigo hasta el 23 de enero de este año".

Descubre que era su novio quien le extorsionaba con no publicar fotos íntimas

Una novia se quedó perpleja y sin palabras al descubrir la identidad del extorsionador que le pedía dinero a cambio de no revelar fotos íntimas suyas. Quitó la careta al delincuente y se llevó una insólita sorpresa: era su novio. Ahora, el hombre ha sido enviado a prisión por los hechos ocurridos en Tolú, Sucre (Colombia). Según medios locales, las autoridades colombianas señalaron que la extorsión se llevaba produciendo desde 2016.

La víctima recibía mensajes por correo electrónico en los que le exigían cantidades muy elevadas de dinero a cambio de no publicar fotos y vídeos íntimos, detalla la Fiscalía de la región.

Por miedo a que el delincuente cumpliera su promesa, la mujer llegó a pagar hasta cuatro millones de pesos colombianos (784 euros).