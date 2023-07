Una joven de 22 años, alérgica a su novio: "Me salía un sarpullido muy fuerte"

Virginia Nault, una joven de 22 años originaria de Massachusets, se ha vuelto viral tras compartir una intrigante historia por TikTok: "Soy alérgica a mi novio".

Virginia gozaba de una perfecta salud hasta que una grave urticaria comenzó a atacarla cada vez que se veía con su novio, Steve Johnson: "Comenzó con una gran picazón en los ojos y lagrimeo". Al principio, achacó los síntomas a una "alergia primaveral", esta hipótesis cogía fuerza al haber sufrido anteriormente eccemas y otras afecciones cutáneas en el pasado. Después de 6 meses, la joven "sumo dos más dos" y empezó a darse cuenta de la correlación existentes entre los sarpullidos y su novio.

Finalmente, llegaron a la conclusión de que "después de pasar unos días en su apartamento, me salía un sarpullido muy fuerte la semana siguiente y me sentía bastante mal durante unos días", confesó la joven.

Esta situación tan peculiar coloca a Virginia ante una compleja tesitura: elegir ente salud o amor. La relación es "idílica" y llevan saliendo desde diciembre del 2022. Lo único que consigue enturbiar su romance son las erupciones que llevan apareciendo por toda su piel estos meses cada vez que comparte tiempo con su novio.

Hay algo de él que me hace tener esta reacción. Soy alérgica a él.

Se desconoce el detonante que provoca estos síntomas que son de alergia y que parecen no disminuir con el tiempo. "Hay algo de él que me hace tener esa reacción. Soy alérgica a él, algo en el aire de su apartamento, un producto para el cuerpo o algo que se aplica".

Tras estas deducciones, Nault decidió pasar un tiempo separada de su novio. Fue entonces cuando pudo comprobar que su piel iba mejorando conforme más tiempo pasaba separada de Steven. Al volver a verlo durante un fin de semana, los síntomas empeoraron y volvió al punto de partida.

Steven, intentando encontrar el motivo que despierta esta alergia en su novia, cambió de detergente, de colonia, de desodorante y de todos aquellos productos que pensaba que podían guardar una implicación directa con los hechos. Sin embargo, por más que intentase cambiar todo, los síntomas persistían.

Naul habló acerca de la actitud con la que su novio está enfrentando el problema: "Ha sido tan paciente y tan comprensivo con todo, y está tan frutado como yo". Aun así, destacó que la situación "ha tensado un poco nuestra relación por la frustración".

Opinión médica

Virginia Naul se encuentra a la espera de una resolución médica ya que todavía no han logrado encontrar la solución para su inconcebible. Por el momento, "me van a hacer esta semana una prueba medioambiental y la semana que viene un análisis de productose ingredientes. Llegados a este punto tiene que ser algo. Lo hemos reducido un poco: sabemos que no es su champú, detergente o acondicionador".

La joven confía en que junto a los médicos "vamos a encontrar algo y tratar de conseguir un plan hacia delante para mitigar mis síntomas". Cabe destacar que ya ha visitado a dermatólogos, oftalmólogos y alergólogos.

Repercusiones de esta situación

La consecuencia que ha acarreado toda esta situación está afectando a su relación en pareja haciendo que "Cada vez tenemos que planear más salir a cenar juntos o ir al cine, así que no es tan relajado". A esto se suma que haya tenido que dejar de ir a su apartamento porque "no sabíamos si había algo allí" y que su novio se replantee la relación ya que no quiere generarle dolor y malestar.

Aun así, Nault se enfrenta a la situación con una actitud positiva: "Tienes que reírte. Si te dejas llevar por el estrés, la frustración y todo lo demás, te sientes fatal. Así que tienes que reírte un poco"

Opiniones de los internautas

En un caso tan mediático e inusual como este, no tardaron en llegar las multitudinarias reacciones por parte de los usuarios de internet.

La teoría que más fuerza cogió fue la de que Steven le estaba siendo infiel a ella y que, a través de estas relaciones extraconyugales, podría encontrarse el motivo que activa la alergia.

Nault responde a estas acusaciones de forma contundente: "Cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de las cosas de las que te tienes que reír. Al fin y al cabo, no me conocen, no lo conocen a él y no conocen nuestra relación". A estas declaraciones , añadió que con el tiempo que pasaba en su apartamento, "si me estuviese engañando, me habría enterado".