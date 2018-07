Vetusta Morla y Russian Red encabezan el cartel de actuaciones en el Día de la Música

Por sexto año consecutivo Madrid celebra el Día de la Música con tres días llenos de conciertos. Vetusta Morla y Russian Red son de los bandas incluidas en el cartel del Día de la Música de Madrid, que se celebrará los días 18, 19 y 21 de junio en seis escenarios de la capital, entre los que se encuentran el escenario Rockdelux, escenario UFI y escenario MMM (Mercado Música Matadero), además de una acción especial en el Teatro Circo Price.



La sexta edición del Día de la Música Heineken traerá a la capital a varios de los artistas más prometedores e innovadores de la actualidad. Así, el día 18 el cartel estará encabezado por Vetusta Morla, que presentará su esperadísimo segundo disco. Otro grupo que también publica su segundo trabajo en breve y que está generando mucha expectación es The Pains of Being Pure at Heart, una de las formaciones independientes de mayor proyección. La primera jornada se completa con los británicos Wild Beasts, también con nuevo álbum en el horizonte; la mezcla de electrónica y folk de Crystal Fighters, el rock elegante y oscuro de Anna Calvi, el estadounidense Toro Y Moi, los nacionales Ellos, Aias y Lüger; y el tributo especial que rendirán al cantautor Vic Chesnutt los texanos South San Gabriel.

El 19 de junio tiene como protagonistas a los escoceses Glasvegas y a dos grandes damas del pop contemporáneo: la estadounidense Janelle Monáe y Russian Red, que actuará con su segundo trabajo bajo el brazo. Dos grandes compositores de canciones, uno de la tradición más cercana al pop artesanal (Ron Sexsmith) y otro más cercano al sonido jazz-pop de los 80 (Destroyer) serán otros de los grandes nombres del día, que se completa con Dum Dum Girls y Times New Viking y Scala & Kolacny Brothers.



Finalmente, el martes 21 de junio la celebración se traslada al Teatro Circo Price, con el estreno de 'La Película de Día de La Música', cinta en la que la productora Canada ha seguido a distintos grupos por la geografía española, capturando su vida en ruta. Russian Red interpretará el tema inédito que ha compuesto para la ocasión, y Supersubmarina ofrecerá un concierto después de la proyección.



Rutas musicales

Además, el Area de Las Artes, en colaboración con el Parlamento y la Comisión Europea, ha extendido las acciones musicales a los 21 distritos de la capital a partir del sábado 18 con un total de 42 actividades musicales. Así, uno de los platos fuertes será las rutas musicales que se celebrarán el martes 21 de junio de 11 a 15 horas en el distrito Centro dentro del apartado '¡La música se mueve en Madrid'.

Además, en la plaza Agustín Lara del barrio de Lavapiés tendrá lugar (20 horas) el II Festival Todocajón, que incluirá una clase magistral y sorteo de cajones flamencos; mientras que en el vecino parque de El Casino de la Reina se celebrará el Rototom Sunsplash 2011 de música reggae dedicado a Bob Marley en el 30 aniversario de su fallecimiento (de 20 a 00 horas). Para esta ocasión, el Rototom Sunsplash trae a Madrid al cantante jamaicano Bushman, la banda de Barcelona Microguagua y la banda madrileña Tasty Grooves, para que no falten los sonidos caribeños en este día tan señalado.