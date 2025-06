Yolanda Díaz sobre la comparecencia de Sánchez: "Creo que ha sido insuficiente"

La vicepresidencia del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido al presidente del Gobierno terminar con los aforamientos y prohibir a las empresas implicadas en casos de corrupción que vuelvan a presentarse a nuevos concursos públicos.

En una rueda de prensa tras reunirse con Pedro Sánchez, Díaz ha calificado la comparecencia del presidente de "insuficiente" y ha explicado que le ha trasladado al jefe del Ejecutivo la necesidad de que esta legislatura sea limpia y social. "Para recuperar la confianza política, hemos planteado la garantía de que el caso que hemos conocido no se extienda al conjunto del PSOE; la limpieza absoluta de todos los implicados en cualquier presunto caso de corrupción y el fin de la impunidad de los corruptores de los que nunca hablamos con dos medidas. Son medidas de regeneración democrática", ha dicho la vicepresidenta segunda.

"No es verdad, la corrupción no es inevitable"

La dirigente de Sumar ha manifestado que "el PSOE no puede hacer como si nada hubiera pasado, porque es muy grave, rompe la confianza y exige extirpar la corrupción. Nuestra más absoluta repulsa que representa el caso de Santos Cerdán", ha dicho.

Díaz también ha asegurado que no todos los políticos son iguales. "Hemos escuchado que la corrupción es inevitable y quiero decirles que esto es rotundamente falso. Todos los políticos no somos iguales. El pueblo español no se merece este cinismo. Soy una persona limpia. Este Gobierno lo formamos cinco ministros que somos limpios, que formamos parte de un espacio político limpio. Llevamos muchos años gobernando a todos los niveles de la Administración en la que jamás hemos tenido un caso de corrupción. No es verdad, la corrupción no es inevitable", ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz.

