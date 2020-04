Un proyecto pionero incluye la meditación como asignatura en varios centros de Asturias

Están aprendiendo a relajarse, pero también a controlar sus pensamientos para gestionar sus emociones. "Trabajamos mucho todo el mundo de la empatía, el sentimiento compasivo, los buenos sentimientos y hacerles ver que así son más felices ellos y hacen más felices a los demás", y se evitan también casos de acoso escolar, tal como explica el Presidente de la Sociedad Española de Meditación, Ramón Leonato.

"Para mi meditar es relajarse con todos para no pelearse y estar más tranquilo con la naturaleza", "He conseguido cuando me enfado,ya no enfadarme tanto y relajarme", nos comentan algunos niños participantes en las sesiones de meditación.

Y dicen los expertos que estas técnicas mejoran el rendimiento escolar porque les ayuda a concentrarse. "Están los profesores muy implicados y también las familias, todo el claustro", apunta la directora de uno de los centros en las que se está implantando este proyecto. El curso lo han hecho también padres y profesores.

Este proyecto pionero puesto en marcha en Castrillón, Asturias, pretende demostrar el positivo impacto que tendrá la meditación como asignatura en los colegios.