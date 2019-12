Más de 600 manifestaciones en Estados Unidos exigen el juicio político a Donald Trump

Donald Trump está muy cerca de sumarse a la lista de presidentes estadounidenses que se enfrentan a un impeachment, el juicio político que podría desembocar en su destitución.

Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y, si la Cámara de Representantes lo aprueba este miércoles, Donald Trump podría convertirse en 2019 en el tercer presidente que se somete a este mecanismo extraordinario. La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos vota si aprueba las acusaciones de abuso de poder contra Trump.

Multitud de organizaciones estadounidenses han encabezado las más de 600 manifestaciones convocadas este martes a lo largo del país. El movimiento 'Impeach and Remove' (Juzgar y destituir), ha mostrado su apoyo al juicio político contra el presidente.

Tras la llamada de los organizadores, las protestas han manifestado su indignación bajo el lema 'Nobody Is Above the Law' (Nadie está por encima de la ley).

Ante la crispación social, Donald Trump ha explotado por carta, pronunciándose sobre la situación y denunciando a los demócratas por ejecutar un "golpe de estado".