No contaminan y tampoco hacen ruido, pero claro, esas supuestas ventajas pueden convertirse en una trampa mortal para las peatones que no ven o no oyen, por ejemplo.

Detectado el problema, los fabricantes ya están dándole vueltas para buscar soluciones. Una de ellas es hacer que el coche sí haga ruido para que pueda advertir a los peatones de su cercanía.