Será obligatorio llevar un alcoholímetro desechable en el coche en Francia

Es un alcoholímetro desechable. A partir de julio será obligatorio llevarlo en el coche si circulamos por carreteras francesas. La nueva norma Afecta a todo tipo de vehículos salvo a las motocicletas de menos de 50 centímetros cúbicos.

Un conductor explica “ lo veo bien yo llevo uno” en cambio otro responde "yo ya se si bebo o no".

La medida, aprobada en francia, busca reducir el número de accidentes mortales en carretera donde el alcohol es el factor común.

Regis Laverne comandante de gendarmería explica que en "el 30% de los accidentes mortales encontramos alcohol".

Se pueden adquirir en farmacias y supermercados. Su precio, entre uno y dos euros, no llevarlo en el vehiculo supondrá una multa de once euros, aunque no será hasta noviembre cuando comiencen las sanciones.