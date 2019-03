Rubalcaba recuerda que la Guardia Civil "debe cumplir con su trabajo"

En rueda de prensa, Rubalcaba no ha querido entrar en la polémica sobre el sistema de baremación por el que los agentes serán evaluados mediante un sistema de puntos y únicamente ha enfatizado que los Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen la obligación de cumplir las leyes".

"La tarea de la Guardia Civil es cumplir las leyes, y de acuerdo con la ley hay que poner multas, y eso lo tiene que saber la Guardia Civil", ha insistido.

En este contexto, ha rechazado que el objetivo sea aumentar la recaudación obtenida con las sanciones a los conductores y ha defendido que este asunto es "lateral" para el Ministerio del Interior. "No nos preocupa en absoluto la recaudación", ha sostenido.

Según ha recordado, la seguridad vial está obteniendo buenos resultados en los últimos años gracias a diversas actuaciones, entre las que también ha enmarcado la capacidad sancionadora. "A nadie le gusta sancionar, a mi tampoco -ha reconocido-. Me gusta mucho más perdonar que sancionar y si salgo diciendo que no pondré multas seré más agradable, pero esa no es mi obligación".

El baremo desarrollado por el Ministerio del Interior establece un sistema de puntos que será utilizado por los mandos superiores para medir el rendimiento de los agentes en carretera. Según este sistema, los auxilios en carretera darán 1 punto, la intervención en accidentes y denuncias de seguridad vial 2 puntos y las multas de transportes 4 puntos.