Nueva campaña de la DGT para concienciar a los conductores de su responsabilidad

"Lo que hagas conduciendo nos afecta a todos" porque "a tu lado vamos todos". Con este lema, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha su nueva campaña de sensibilización convencida de que toda la sociedad debe estar involucrada en el objetivo de reducir la siniestralidad vial.

Porque "todos queremos llegar al mismo punto", es decir, "a una sociedad sin accidentes", Tráfico ha querido en esta ocasión apelar a la responsabilidad de todos los usuarios de las vías con el lanzamiento de esta campaña justo la víspera del puente de la Constitución y la Inmaculada, cuando se produce un mayor número de desplazamientos.

A partir de mañana, los medios de comunicación emitirán varios spots de la campaña, que hoy ha presentado la directora general de Tráfico, María Seguí y que pretende ir más allá de un mensaje puntual sobre los riesgos y comportamientos viales.

"Si arriesgas por llegar a tiempo, puede que ni tú ni el otro lleguéis". "Lo que hagas conduciendo nos afecta a todos porque nunca vas solo. A tu lado vamos todos", dice la voz en off de uno de los anuncios en los que puede observarse un adelantamiento de riesgo de un vehículo. En otro, un conductor lee un mensaje de móvil mientras maneja el volante. La DGT advierte en este caso de que "ningún mensaje es más importante que tu vida". Y en otro, Tráfico es así de contundente: "Nada es solo tuyo, ni siquiera tu vida". "Tu 'par de cañas' no son solo tuyas", "Tu descuido no es solo tuyo", "Tu riesgo no es solo tuyo" o "Tu distracción no es solo tuya", son otras frases con las que la DGT pretende sensibilizar a los ciudadanos del riesgo de accidente.

A través de esta campaña, Tráfico quiere transmitir la idea de que si se quiere seguir reduciendo el número de accidentes de tráfico, los niveles de riesgo y las lesiones, todos -usuarios de las vías, instituciones y sociedad en general- tienen una responsabilidad con los demás. Se trata de que en esta "red social" -el tráfico y la primera creada en el mundo, como ha dicho Seguí-, el comportamiento de cada uno va a generar unas consecuencias en los demás, por lo que es necesario funcionar como un equipo para lograr una movilidad segura y sostenible.

Tal y como ha recordado Seguí, los accidentes suponen un "gravosa carga" a la sociedad, equivalente al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) (unos 10.000 millones de euros).

El pasado año, según el balance de la siniestralidad a 30 días, murieron en las carreteras 2.060 personas, más de 22.000 resultaron heridos graves y más de medio millón sufrieron lesiones de carácter leve. Además, ha explicado Seguí, el pasado año había en España 78.961 personas con discapacidad permanente relacionada con secuelas de un accidente de tráfico ocurrido ese mismo año o en cualquier momento previo.

El coste asociado a los accidentes de tráfico del pasado año supera los 11.000 millones de euros, un 1% del PIB. La responsable de Tráfico ha dejado claro que su departamento mantendrá, "por supuesto", la política de sanciones, algo que es "incuestionable", pero también quiere ampliar la "comunicación" con la ciudadanía y trasmitir "empatía" porque las infracciones no sólo perjudican a quien las comete, sino a otros.

En suma, con esta campaña la DGT quiere "reprimir lo nocivo" pero, sobre todo, incidir en las conductas positivas. Los anuncios que hoy se han presentado componen la primera tanda de una serie de lanzamientos que se desarrollarán a lo largo de 2013 en coincidencia con desplazamientos masivos, campañas de vigilancia u otras actuaciones a desarrollar por la DGT.

Con esta primera entrega se trata de mostrar la realidad cotidiana, con comportamientos en los que todos los ciudadanos se pueden sentir identificados y donde se muestran las consecuencias reales de los mismos. La primera entrega consta de tres spots para televisión, tres cuñas de radio, una gráfica para los medios impresos y una pieza audiovisual que podrá verse en internet.