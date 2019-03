Una nueva norma permite conducir a los tuertos

Una modificación del Reglamento General de Conductores permitirá a los ciudadanos con baja visión en un ojo conducir vehículos profesionales, como camiones de mercancías o autobuses escolares, pese que según la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) son "inválidos visuales" y pueden suponer un riesgo en las carreteras.



En concreto, el Real Decreto 2356/2010 que publico el Boletín Oficial del Estado el pasado 10 de septiembre permite a los conductores profesionales conducir con una agudeza visual de 0,8 en el mejor ojo y 0,1 en el ojo peor sin necesidad de que utilicen una corrección óptica, cuando antes se exigía 0,8 y 0,5 respectivamente.



Según los oftalmólogos, una persona con esta agudeza visual conlleva un importante riesgo ya que quienes tienen 0,1 en un ojo sólo pueden leer la primera línea de las tablas de revisión y, a nivel jurídico, se consideran tuertos al volante ya que presentan "ceguera laboral".



Además, recuerdan que la visión se reduce durante la noche, de modo que un profesional con 0,8 de agudeza visual se queda en 0,6 en visión nocturna o en condiciones de baja visibilidad, lo que le convierte en "no apto", según el doctor José María Pérez y Pérez, responsable de Tráfico y Seguridad Víal de la SEO.



Este experto recuerda una persona con baja visión en un ojo "no sólo pierde campo visual sino también el sentido de la distancia, lo que en una carretera comarcal, de doble vía cuando tiene que adelantar, resulta un peligro, al desconocer cuando un vehículo viene o va".



El nuevo Reglamento, que trata de trasponer la legislación europea a la española, no contempla tampoco la limitación de la velocidad a las personas con baja visión.