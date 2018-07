El helicóptero Pegasus puso más de 4.000 denuncias de tráfico en 2013

La segunda fase de la operación salida de Navidad ya ha dado comienzo. A lo largo de estos días se esperan nada más y nada menos que 17 millones de desplazamientos, muchos de ellos para pasar con la familia la Nochevieja y el Año Nuevo, y con tanto movimiento hay que extremar lo máximo posible la precaución en carretera. Cero temeridades al volante, como siempre, pero para evitar que alguno se siga saltando las normas de circulación desde el aire la DGT cuenta con un nuevo aliado: se trata del Pegasus.



Un aliado que no descansa, ni cuando es domingo, ni cuando es festivo. Ni tan siquiera en Año Nuevo, Nochevieja o en el día de Reyes. El helicóptero trabaja siempre, y su 'ojo' permanece avizor a cada infracción que cometan los conductores en sus respectivos vehículos. En 2013, gracias al Pegasus se han puesto más de 4.000 denuncias.



Y es que por más campañas que se hagan y por más que se diga que al volante la vida de uno mismo y la de todos los demás conductores está en juego sigue habiendo quien va a más de 200 kilómetros hora por la carretera. Sigue habiendo quienes no señalizan sus maniobras, quienes no respetan la distancia de seguridad, aquellos que no saben el significado de la línea continua o los que piensan que un STOP es un ceda el paso y un ceda el paso no es nada.