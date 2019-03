Youtube presenta un canal exclusivo para el periodismo de investigación

Youtube presenta un canal dedicado a videoreportajes de periodismo de investigación de los principales medios de comunicación del mundo como la BBC, Al Jazeera o The New York Times, sobre todo tipo de temas investigados que afectan a la sociedad.



El canal 'The I Files' se enmarca en un proyecto para crear una biblioteca virtual con contenidos de periodismo de investigación procedentes del centro de periodismo de investigación americano (CIR) así como de las cadenas de televisión y prensa más importantes del mundo como The New York Times o las cadenas de televisión BBC, ABC News, Al Jazeera e Investigative News World, que son patrocinados por la Fundación Knight.

El objetivo es ofrecer horas y horas de contenidos de interés para los usuarios de la Red que se suscriban. "Algunas de las noticias más importantes del mundo se han reproducido en Youtube, como las revueltas árabes, conseguidas por la perspectiva única de la cámara de un periodista o de cámaras de seguridad", ha dicho el equipo de Youtube en su blog ya que consideran que las 72 horas de vídeo que se suben a la plataforma social cada minuto es la mejor forma de expansión del análisis.



Los suscriptores pueden acceder de forma gratuita a los vídeos que paulatinamente agregará Youtube o acceder al buscador poniendo las palabras claves deseadas. Por el momento, el canal cuenta con 769 suscriptores y 16 vídeos, la mayoría de ellos dedicados a la guerra en Siria, un reflejo de que los usuarios de Youtube también buscan actualidad.



"Esto es, por supuesto, un experimento, otra nueva aventura en un entorno de medios de comunicación donde la web tiene un público fragmentado en miles de nichos de mercado, pero ya tenemos un método para nuestra locura", afirma el productor senior del centro de periodismo de investigación CIR, Stephen Talbot.



Este canal supone un soplo de aire fresco entre los miles de contenidos de periodismo de análisis que, aparte de ser difíciles de encontrar en un mercado sobresaturado de información, demuestran en muchas ocasiones ser poco rigurosos o falsos, y es una situación que la red social de vídeos ha tenido en cuenta.



"En esta época de abundante contenido y la poca capacidad de atención, el análisis reflexivo y riguroso de presentación de informes es más importante que nunca", afirma Youtube en su blog y agrega que el equipo está "muy contento" con el canal 'The I Files'.