Windows Phone sucumbe a un ataque por SMS

Según ha informado Winrumors, fue un lector de la página web, Khaled Salameh, quien comunicó el fallo que estaban sufriendo los dispositivos con este sistema operativo. La página ha podido confirmarlo y ha publicado un vídeo en el que se observa la incidencia.

El fallo consiste en el envío de un mensaje a un usuario que disponga de Windows Phone que provoca que el dispositivo se reinicie y a continuación el centro de mensajería deje de funcionar. El problema afecta a varios modelos de Windows Phone.

"El ataque está más bien relacionado con la forma en que Windows maneja el centro de mensajería que con la propia seguridad del dispositivo", afirman en Winrumors. Además, el error también aparece si un usuario envía un mensaje de chat de Facebook o Messenger a un destinatario.

Esta no es la primera vez que un dispositivo presenta ataques o errores en los servicios de mensajería. Uno de los más recientes fue el fallo sufrido por BlackBerry, que dejó sin BB Messenger, Whatsapp y otros servicios relacionados con Internet a sus usuarios en noviembre. En aquella ocasión no se debió a un ataque sino a un fallo en los centros de datos de Research In Motion.