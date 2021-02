WhatsApp y el nuevo bulo de los 'bonos familiares' con el que tratan de robar tus datos

Se trata de un 'mensaje gancho', un anzuelo que los ciber criminales lanzan a miles de usuarios en WhatsApp. Todo comienza con ese mensaje en el que los ciberdelincuentes promocionan el 'Programa Tarjeta de la Familia', por el cuál, supuestamente, el Gobierno está ayudando a las familias que lo necesiten a acceder a unos bonos 'para ayudarlo a quedarse en casa'.

El mensaje de WhatsApp va acompañado de un enlace que redirige a una página web, donde se solicitan datos personales y se pide completar una encuesta para poder obtener la supuesta Tarjeta Alimentaria, ahí es donde los cibercriminales aprovechan para robar los datos personales, indican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe)

Como evitar ser víctima

Para evitar ser víctima y sortear esta clase de fraudes es primordial aplicar el 'sentido común'. También es importante seguir las recomendaciones de los expertos en ciberseguridad. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad hay diferentes guías que facilitan para evitar esta clase de engaños.

Estas serían unas indicaciones básicas para no caer en estos bulos: "No pulses sobre los enlaces que contienen este tipo de mensajes en cadena. Podrías descargar malware en tu dispositivo o redirigirte a sitios web maliciosos. No los reenvíes sin antes contrastar la información en fuentes oficiales. En caso de duda, consulta directamente con la entidad implicada o con terceros de confianza".

Como operar

"Si has recibido un mensaje de estas características, has accedido al enlace y facilitado tus datos personales permanece atento y monitoriza periódicamente la información que hay publicada sobre ti en Internet" avisan desde Incibe, se trata de "evitar que tus datos privados estén siendo utilizados sin tu consentimiento".

Desde el Incibe explican que "si encuentras algo que no te gusta o se está ofreciendo indebidamente información sobre ti, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión al tratamiento de tus datos personales" a través de la Agencia Española de Protección de Datos.