La Guardia Civil alerta de un nuevo caso de 'phishing' y advierte:"Francisco no te ha denunciado"

La Guardia Civil nos advierte de una nueva estafa en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por agentes del cuerpo enviando correos electrónicos. En el mensaje explican que has sido denunciado recientemente por un hombre conocido como Francisco Rojas por amenazas e intención de violencia. El nombre y el tipo de denuncia pueden variar, pero de lo que sí nos advierte el instituto armado es de que no debemos hacer caso de estos email.

"La Guardia Civi1l no notifica denuncias por correo electrónico, ni Francisco te ha denunciado"

El mensaje, que a veces también es enviado por SMS dice: ""Estimado ciudadano, informamos que recibimos una denuncia con número de causa 84279-072020 por parte del señor Francisco Rojas por el motivo de "amenazas e intención de violencia". Debe comparecer en la comisaría más cercana "con una copia del boletín de denuncia para esclarecimientos", señala el correo, que incluye una supuesta multa."

Los estafadores incluyen un documento para consultar la supuesta multa. Ahí está la trampa; si abrimos ese documento y descargamos el archivo, abrimos la puerta a los piratas informáticos para acceder y controlar nuestros datos.

En su cuenta de Twitter la Guardia Civil nos advierte: " La Guardia Civil no notifica denuncias por correo electrónico, ni Francisco te ha denunciado...

Si recibes un mail como el de la imagen, #NiCaso: NO pinches en los enlaces, NO descargues adjuntos, NO facilites datos personales"