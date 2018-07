Los usuarios de Facebook inician un boicot a la red social tras el escándalo de la filtración de datos bajo la campaña #DeleteFacebook

El escándalo de la filtración de datos de la consultora que trabajó para la campaña electoral de Estados Unidos ha pasado factura a Facebook, que ya ha notado sus primeros desplomes en la bolsa de Nueva York.

Este bajón en la bolsa surgió a raíz del escándalo destapado este fin de semana por The London Observer y The New York Times, que aseguraban que Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y que la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes.

Sin embargo, su descalabro en la bolsa no ha sido la única consecuencia de este escándalo. Ahora Facebook se enfrenta a algo peor: el boicot de sus propios usuarios, que desde otras redes sociales como Twitter animan al resto del mundo a que borren su cuenta en la red social de Zuckerberg.

Bajo el hashtag #DeleteFacebook (borra Facebook), miles de personas en todo el mundo han expresado su indignación con la empresa por haber compartido sus datos sin permiso.

Se sienten engañados y consideran que Facebook es un instrumento peligroso en manos de personas que no dudan en utilizar sus datos para fines de dudosa moral.