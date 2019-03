"Internet es libre y cada uno tiene derecho a poner lo que quiera"

Las protestas no se han hecho esperar. Es más, se han extendido por todo el mundo. Por ello, también se ha creado el hashtag #Twitterblackout. A través de éste, se anima a los usuarios de Twitter a no tuitear nada el 28 de enero en protesta a la decisión de la compañía.



A través de un comunicado hecho público en su blog, Twitter argumenta que la idea de libertad de expresión se entiende de forma diversa en diferentes lugares del planeta, y pone como ejemplo que gobiernos como el de Francia o Alemania prohíben la publicación de contenidos favorables al nazismo. "Hasta ahora, la única forma que podríamos ajustarnos a los límites de esos países era retirando el contenido globalmente. A partir de hoy, tenemos la posibilidad de retener contenidos de usuarios en un país específico al tiempo que está disponible en el resto del mundo", explica Twitter en su portal.



La red social no deja claro en su publicación cómo determinará exactamente qué mensajes sobrepasan el derecho a la libertad de expresión en cada país, si bien en su página de ayuda al usuario apunta a que el bloqueo de tuiteos responderá a una solicitud por parte de una "entidad autorizada". "En nuestro continuo esfuerzo para hacer que nuestros servicios estén disponibles en todas partes, si recibimos una petición válida y apropiada de una entidad autorizada, puede ser necesario impedir el acceso de cierto contenido en un país determinado de vez en cuando", indica.



Twitter insiste en que velará por la transparencia del proceso de censura de tuiteos y notificará a los usuarios cuyo contenido sea restringido y marcará el mensaje con un aviso de que ha sido vetado.