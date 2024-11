TikTok bloqueará los filtros de belleza a los adolescentes: adiós a rellenar los labios o agrandar los ojos

TikTok es una de las redes sociales por excelencia entre los adolescentes, quienes precisamente se enfrentan a nuevas restricciones acerca del uso de filtros de belleza en la aplicación en un momento en el que la preocupación crece sobre el aumento de la ansiedad y la caída de la autoestima, precisa 'The Guardian'. Los menores de 18 años verán en unas semanas como se les prohíbe acciones como agrandar de manera artificial los ojos, rellenar los labios y suavizar o cambiar el tono de la piel. Se trata de unas restricciones que se aplicarán a los filtros como el de 'Bold Glamour', que lo que hace es modificar los rasgos de los niños de una manera que el maquillaje no hace. Hay filtros como los de cómic, que añaden orejas de conejo o narices de perro, que no se verán afectados.

La empresa anunció estos cambios en un foro de seguridad en su sede europea en Dublín. Podría haber un condicionante, y es que la efectividad de las restricciones dependería de que las personas utilicen la plataforma siendo menores de su edad real, lo que no siempre es así.

La media surge de la preocupación creciente ante el hecho de que los filtros de belleza llegan a ejercer presión sobre los adolescentes, sobre todo en chicas, para que se hagan con una apariencia física cuidada, lo que llega a tener repercusiones emocionales negativas. Según relata el medio citado, algunas jóvenes habrían contado cómo, después de usar filtros, vieron su cara de otra manera más negativa.

Entre tanto, TikTok también anunció que reforzará sus sistemas para bloquear a los usuarios menores de 13 años de la plataforma, lo que supondría que miles de niños británicos sean expulsados ​​de la plataforma. Será antes de fin de año cuando lanzará una prueba de nuevos sistemas automatizados que utilizan el aprendizaje automático para detectar a las personas que infringen sus restricciones de edad.

Son medidas que se producen en un contexto de mayor regulación del uso de las redes sociales por parte de menores en el Reino Unido, previsto para el próximo año, en virtud de la Ley de Seguridad en Línea. La plataforma ya elimina 20 millones de cuentas cada trimestre en todo el mundo por ser menores de edad.

La responsable de políticas públicas de seguridad infantil en TikTok, Chloe Setter, ha expresado, recoge el medio, que "esperamos que esto nos dé la capacidad de detectar y eliminar más y más rápidamente". A pesar de ello, aquellas personas bloqueadas de manera injusta podrán apelar. "Obviamente, puede resultar molesto para algunos jóvenes", ha dicho Setter, pero la plataforma adoptará un "enfoque de seguridad ante todo".

TikTok, consciente de los efectos negativos que ocasiona su plataforma para los adolescentes, según informes internos

TikTok es consciente de estos peligros y efectos negativos que pueden acarrear el uso de su red social en los adolescentes, tanto a nivel de salud mental como a nivel social, a la hora de llevar a cabo capacidades analíticas, mostrar empatía o participar en conversaciones profundas, según detallan investigaciones internas de la compañía.

