El 'smartphone' del futuro será tan flexible como una hoja de papel

Un grupo de investigadores de la Universidad de Queen, en Ontario (Canadá) ha creado un prototipo de 'smartphone' con una pantalla flexible que permite seleccionar las opciones del sistema operativo doblando la propia pantalla. Este prototipo ha sido bautizado como 'PaperPhone' y, según los propios investigadores, podrá estar disponible en unos cinco años.



Según una nota de prensa, la pantalla del 'PaperPhone' se compone de 9,5 cm de una película que forma una pantalla fina y flexible E Ink. La forma flexible de la pantalla hace que sea mucho más portátil que cualquier equipo móvil actual ya que "se adapta a la forma del bolsillo de un pantalón". Ser capaz de almacenar e interactuar con documentos en este tipo de "equipos flexibles" significa que en un futuro las oficinas no tendrán que utilizar papel ni impresoras.



Este prototipo anuncia una nueva generación de equipos súper ligeros, delgados y flexibles. Además, este tipo de dispositivos no consumen energía mientras que el usuario no lo está usando. "Cuando los usuarios están leyendo, sienten como si estuvieran sosteniendo una hoja de vidrio o de metal", asegura el responsable del proyecto, el doctor Vertegaal.



El equipo de investigadores dará a conocer su 'PaperPhone' el día 10 de mayo en la Asociación de Maquinaria de Computación CHI 2011 (Computer Human Interaction) que se celebrará en Vancouver, la primera conferencia internacional de interacción Persona-Ordenador.