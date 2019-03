¿Y si un robot de reconocimiento facial se ve a sí mismo?

Su nombre es Qbo y es un robot de reconocimiento facial. Qbo entra en sorpresa cuando su dueño le pide que mire a su alrededor y ve una extraña figura, es su rostro. El espejo refleja su imagen pero no le resulta familiar. Una vez registrado, Qbo ya puede reconocerse.

El humanizado robot sorprende por la claridad de sus expresiones y las contestaciones bien formuladas. "It's me" -'Soy yo', 'me veo'-. Llega un punto que parece mentira el vídeo, pero no, se ha demostrado que no hay engaño en la escena. Es completamente verdad.

"¡Woah!", "nice" o "let me see..." se expresa Qbo con naturalidad humana a modo de sorpresa. Tanto es así que hasta ladea la cabeza y se contonea como si estuviera en completo estado de nervios.

Una explicación mecánica es que Qbo posee un pequeño espacio en su memoria bien estructurado lógicamente que le hacen determinar donde se encuentran sus límites corporales -saber dónde están sus brazos, ruedas-. Esto, unido a su sistema de reconocimiento facial a través de una cámara estereoscópica.