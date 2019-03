RIM usa marketing de guerrilla contra Apple y su iPhone

Parece más divertido que la publicidad, llega al público de forma más directa y se convierte en otra cosa que los responsables de publicidad adoran, en algo viral. La última gran compañía del mundo de las nuevas tecnologías en utilizarmarketing de guerrilla para posicionar un producto ha sido RIM, quien ha lanzado una campaña con estas características (y que acaba de culminar con un serio mensaje empresarial).

La campaña empezó de forma misteriosa hace unos días. Una flashmob tomó la calle delante de la Apple Store de Sidney. Un grupo de espontáneos se situó delante de los escaparates del establecimiento, empuñando pancartas que invitaban a despertase. La flashmob no se identificaba a primeras como un movimiento de comunicación de RIM, por lo que en un primer momento se pensó en Samsung (quien está protagonizando una bastante agresiva arremetida publicitaria contra Apple y su iPhone) como la firma detrás de la campaña.

RIM Australia confirmó sin embargo a los medios, como recoge BusinessInsider, que ellos eran los responsables de la campaña y apuntaban a un golpe de efecto el – entonces – próximo 7 de mayo.

La compañía empujó las acciones de marketing de guerrilla con clásicos anuncios en prensa y con un site especial dedicado a la operación, como señala The Verge, que recoge el gran manifiesto antiApple que todos esperaban tal y como la propia RIM había anunciado. RIM denuncia que no sólo hay que pensar diferente “también hay que hacerlo”, en un ataque directo al clásico eslogan de Apple, y apunta quehacer negocios no es ya sólo llevar un traje y un maletín, sino algo diferente.

BlackBerry ha estado durante mucho tiempo asociada a la imagen de terminal para el mundo de los negocios, algo que la popularización del smartphone ha penalizado. En el mass market, un teléfono para el mundo de los negocios no tiene el mismo atractivo que otra clase de terminales.

La compañía acaba de lanzar BlackBerry 10, la nueva versión de su sistema operativo móvil y la que podría ser la última esperanza de salvación del smartphone de la firma. En el último año, RIM ha visto como sus máximos – e históricos – responsables dejaban la firma y ha hecho esfuerzos para posicionarse allí donde sus competidores han tenido éxito, como por ejemplo intentando atraer a los desarrolladores de Android.