Nintendo presenta un nuevo Pokemon muy parecido a Mewtwo para las ediciones X e Y

Este 2013 será año Pokemon. Las nuevas versiones X e Y están fechadas para octubre y Nintendo citó a todos el 6 de abril para hacer un gran anuncio respecto al juego. Un gran anuncio que muchos esperaban que fuera el sacar este título para Wii U pero que terminó siendo la presentación en sociedad de una nueva especie que guarda gran parecido con Mewtwo, el número 150 de las versiones Roja, Azul y Amarilla.

La compañía de Kyoto no ha querido desvelar muchos detalles acerca de esta nueva especie pero ha querido dejar claro que no es una nueva forma de Mewtwo. Bajo el eslogan 'aún no conoces al verdadero Mewtwo', la duda estriba en si será una evolución del Pokemon en cuestión o si directamente es otra especie completamente diferente, aunque las semejanzas son más que evidentes.

Además de las primeras imágenes de este Pokemon, del que se desconoce su nombre, se ha presentado un vídeo en el que podemos ver algunos de los ataques de los que dispondrá esta especie, una especie que, como Mewtwo, tiene todas las papeletas para ser un Pokemon de tipo psíquico viendo lo visto en el trailer de presentación.

Mewtwo, un Pokemon carismático

No ha gustado demasiado en las redes sociales este diseño tan parecido a Mewtwo, un Pokemon que ha tenido gran importancia en los juegos de la saga y también en sus películas, llegando a protagonizar la primera y también haciendo lo propio con una continuación que continuaba con la trama de la filmación.

Mewtwo es el Pokemon número 150 de las ediciones Rojo, Azul y Amarillo y se conseguía en la Mazmorra Rara que estaba próxima a Ciudad Celeste. Su nombre proviene del de Mew, el número 151, del que realmente es un clon mejorado ya que cuenta con mejores estadísticas y parámetros de ataque que él.