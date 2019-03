Médicos españoles realizan la primera operación quirúrgica del mundo con las Google Glass

El doctor Guillén extrajo al paciente cuatro o cinco trozos del cartílago del menisco permitiendo cultivar, en la sala blanca de la clínica, hasta 40 millones de células. Una vez obtenidas, el experto las ha colocado en una membrana del mismo tamaño de la lesión y, finalmente, se la ha introducido el fin de que estas células sean capaces de reproducirse a partir de señales bioquímicas y reparen la lesión del paciente.

No obstante, la novedad en esta ocasión es la utilización de 'Google Glass' ya que ha permitido que hasta 150 personas en todo el mundo presenciaran en directo la operación, como, por ejemplo, el director de Cirugía Innovadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), Homero Rivas, quien le ha estado preguntando en todo momento al doctor Guillén las dudas que le surgían durante la intervención.



"No me han molestado nada estas gafas ya que, incluso, ha habido momentos en los que he olvidado que las llevaba puestas. Es un sistema muy interactivo porque ha permitido a los médicos, que me estaban viendo a través de Internet, hacerme preguntas. Por tanto, es una muy buena herramienta de preparación del médico y del investigador dado que les va a permitir enriquecerse al poder ver en vivo las operaciones", ha explicado Guillén.



En concreto, 'Google Glass' está formado por una cámara, un GPS, 'bluetooth', micrófono y un pequeño visor que permite al usuario ver una proyección y, al mismo tiempo, tomar imágenes y grabar vídeos, sólo con indicaciones de voz. De esta forma, varios médicos pueden participar en una operación sin estar presentes, compartir opiniones e información sobre el paciente de manera instantánea, así como acceder a su historial clínico en la nube para buscar datos o almacenarlos.



Por último, Moreno Beltrán ha informado de que con estas gafas, que sólo pesan 36 gramos, se va a poder detectar los cambios de color en la cara de los pacientes, para saber la pulsación que está teniendo en todo momento, o conocer las interacciones de los diferentes medicamentos, entre otras "muchas posibilidades".