Mario sigue loco por el oro en el nuevo trailer de New Super Mario Bros. 2

Quedan muy pocos días para el regreso de Mario a las 2D con New Super Mario Bros. 2 para Nintendo 3DS, continuación directa del juego que vimos hace seis años para DS. Para hacer más llevadero el tiempo que queda hasta el 17 de agosto, Nintendo presenta un nuevo trailer en el que vemos al fontanero en su versión más clásica, con el añadido de la fiebre por el oro que le ha entrado en este juego.

Y es que el comienzo del vídeo nos lleva al míitico Super Mario Bros. 3, que vio la luz en la NES en agosto de 1991, al menos en Europa. La compañía de Kyoto sigue insistiendo en el retorno del Mario más clásico, del Mario de la primera consola de sobremesa de Nintendo, algo que ya hizo con Super Mario 3D Land al incluir el traje de tanuki y un estilo similar al de esos primeros juegos del fontanero, pero en 3D.

En este New Super Mario Bros. 2 se vuelven a ver los elementos más clásicos de todos los juegos de Mario. Unos escenarios en 2D que recuerdan, quizá demasiado, a localizaciones de otros títulos de la saga, los enemigos que ya conocemos todos como Koopas, Goombas y Flores Piraña, plataformas puras y una jugabilidad a prueba de bombas que es santo y seña de todos y cada uno de los juegos de la mascota de Nintendo.

Un Mario que vuelve a estar acompañado de su hermano Luigi en esta entrega, en un modo cooperativo en el que vemos cómo los dos personajes colaboran entre sí para poder alcanzar lugares que en solitario no podrían llegar en los alrededor de 80 niveles que, como sucedió en la anterior entrega para DS, no podremos jugar de primeras y tendremos que psaarnos el juego una vez y otra, y en ocasiones terminar fases bajo unas determinadas circunstancias, para poder jugarlos.

Mario dorado en acción

La principal novedad de este New Super Mario Bros. 2 son las monedas. Ya estaban en otros juegos, pero hay muchas, muchísimas más. Monedas rojas, monedas grandes y. sobre todo, monedas doradas. Unas monedas que llenarán la pantalla de color oro gracias a la aparición del caparazón dorado y, sobre todo, de la nueva flor de oro que 'coloreará' a Mario de color dorado.

Con este poder podremos tirar bolas de oro y, con ellas, convertir todo bloque que destruyamos en una moneda dorada que coger y que coleccionar para aumentar nuestros récords. Y es que el objetivo es sumar un millón de monedas de oro, así que toda ayuda es poca.

New Super Mario Bros. 2 saldrá a la venta el 17 de agosto con unos números que hablan por sí solos. A pesar de la gran calidad de los dos Super Mario Galaxy para Wii y del Super Mario 3D Land de 3DS, ninguno de ellos se aproximo al éxito logrado por las entregas de New Super Mario Bros. y de New Super Mario Bros. Wii, que vuelven a colocar al fontanero ante su jugabilidad más clásica.