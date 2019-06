El manifiesto machista de un ingeniero de Google que ha incendiado las redes sociales

El viernes pasado se desató la polémica en el seno de Google, ocho empleados publicaron en la red social Twitter un documento titulado "La burbuja ideológica de Google". En el manifiesto, de 10 páginas, redactado por un ingeniero senior, se critican las políticas de igualdad de la compañía, argumentando que hombres y mujeres no tienen las mismas habilidades, inquietudes y ambición en el campo tecnológico y laboral.

El manifiesto sostiene que hay diferencias innatas entre hombres y mujeres en el mundo de la tecnología. “Los hombres tienden a sentirse más cómodos si trabajan con cosas en lugar de con personas. Los hombres son más agresivos a la hora de alcanzar cierto status, a subir los peldaños del liderazgo corporativo, frente a las mujeres que lo intentan y sienten gran ansiedad cuando piden un aumento. Estas diferencias, que están bien documentadas no chocan a nadie familiarizado en la materia”, argumenta el autor anónimo.

El documento, que en un principio fue compartido por el correo interno de la empresa Mountain View, fue filtrado por Gizmodo y comentado en Twitter por los emplados de la empresa Mountain View.

Internal article circulated at work today describing how gender rep gap in SW is due to biological differences btwn men/women.

That garbage fire of a document is trash and you are wonderful coworkers who I am extremely lucky to work with.