No Man’s Sky continúa vivo y recibirá próximamente nuevo contenido

No Man’s Sky fue sin lugar a dudas uno de los títulos más polémicos del pasado 2016. La obra de Hello Games para PlayStation 4 y PC dejó un sabor agridulce entre los jugadores que esperaban encontrarse, a tenor de las palabras de sus responsables, ante el título definitivo dentro del género de la ciencia ficción y la exploración.

Durante sus primeros meses el producto se vio lastrado por unas mecánicas jugables que no terminaban de cuajar, todo tipo de bugs así como una falta de contenido que en resumidas cuentas convirtieron al estudio en el foco de todas las críticas. Tras acoger a finales del pasado año un importante parche, Hello Games volverá a la carga con una nueva actualización que promete ampliar el contenido.

Así lo ha hecho saber el máximo responsable del estudio, Sean Murray. Por ahora sólo conocemos detalles concretos como que el esperado parche recibirá el nombre de Path Finder o la posibilidad de recorrer los planetas en vehículo. A éstos extras se sumarán otros de gran relevancia pero que por ahora no han sido anunciados.

No Man's Sky | Defconplay

No cabe duda de que Hello Games quiere quitarse la espinita clavada en 2016 tanto por crítica como por público. ¿Será capaz esta nueva actualización para No Man’s Sky capaz de ofrecer ahora sí un juego mucho más completo?