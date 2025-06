El presentador Manu Sánchez y la nutricionista Sandra Moñino, víctimas de una estafa con Inteligencia Artificial: "Una paciente quería saber si era yo"

El director y presentador de las Noticias de la Mañana de Antena 3, Manu Sánchez, y la nutricionista Sandra Moñino han sido víctimas de una estafa mediante Inteligencia Artificial, una experiencia que les ha dejado en una situación de auténtica vulnerabilidad. Los estafadores han utilizado una entrevista del pasado mes de diciembre clonando sus voces para vender un producto quemagrasas. No es una experiencia única, pues hay cientos de vídeos en las redes sociales en los que se utiliza la voz de personas famosas con intenciones similares.

Es el motivo por el que hay que extremar la precaución ante el avance de la tecnología, ya que la Inteligencia Artificial es capaz de clonar casi a la perfección nuestras voces y así intentar engañarnos y estafarnos.

Sandra Moñino ha explicado que se enteró de la existencia de este vídeo donde a la nutricionista y al presentador le clonaban las voces a través de una paciente a la que le extrañó lo que estaba viendo. "Quería saber que era yo porque me notaba la voz un poco rara, que se me había quitado mi acento murciano", nos ha explicado. Ante lo que Moñino se mostró muy sorprendida pensando "hasta qué punto estamos llegando con la Inteligencia Artificial, que algo que al final es un avance y tendríamos que estar aprovechando porque se supone que vamos a encontrar incluso la cura de enfermedades que ahora no tenemos, pero se está utilizando de muy malas formas plagiando voces y sobre todo dándole voz a este tipo de oportunistas que aprovechan que ya está aquí el verano, que la gente está desesperada por perder peso y que están acreditando un producto que está afectando muchísimo a nuestra salud o que puede afectar a nuestra salud, o que a lo mejor incluso ni existe con voces de personas como tu un periodista, que es bastante conocido, o una nutricionista como yo".

Ante la situación, la nutricionista aconseja a la gente "que siempre se fijen en el perfil que está transmitiendo ese mensaje, que aparezca el verificado en el perfil, pero que no se fíen de cualquier tipo de empresa o marca que estén promocionando productos porque ahora mismo pueden clonar cualquier tipo de voz".

Principales fraudes relacionados con la IA

Los principales ataques fraudulentos impulsados por IA están relacionados principalmente con el empleo, el comercio electrónico y con el soporte técnico.

La estafa de soporte técnico intenta engañar a sus víctimas simulando ser el servicio técnico de un servicio o dispositivo electrónico, señalando un problema que, en realidad, no existe. De los tres, es en el que menos se utiliza la IA. En el caso del fraude relacionado con el empleo, los cibercriminales "generan perfiles falsos con credenciales robadas, ofertas de empleo falsas con descripciones autogeneradas y campañas de correo electrónico basadas en IA para estafar a los solicitantes de empleo".

