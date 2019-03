Gravity Rush llega al rescate de PS Vita

Los usuarios de PS Vita tienen un motivo para la alegría. Gravity Rush, uno de los títulos más esperados de la portátil, está ya a la venta en España por 39,95 euros. Después del arreón de juegos de lanzamiento de la consola de Sony, con Uncharted Golden Abyss, Wypeout 2047, Virtua Tennis World Tour, Ninja Gaiden Sigma Plus… y tras la gran sequía, por fin la máquina recibe uno de los llamados imprescindibles.



Gravity Rush es el primer gran exclusivo de PS Vita. El primer juego de una franquicia que, de momento, sólo podremos jugar en nuestras portátiles. En él, manejaremos a Kat, una joven de pelo rubio que se encuentra en un mundo futurista y que tiene un extraño poder, el poder de manejar a su antojo la gravedad.

Gracias a ese poder seremos capaces de realizar cualquier cosa en el mundo abierto en el que nos encontramos, aunque no llega al nivel sandbox de GTA. Y es que Spiderman no es el único capaz de trepar por los edificios. Kat también, pero no porque le haya picado una araña mutante, sino por su habilidad de manipular a su antojo la gravedad, lo que provocará que todo sea posible. El efecto es parecido al de Super Mario Galaxy, salvando las distancias claro.

Nosotros dirigimos la gravedad, elegimos en qué punto queremos situarla y sobre ese punto irán a parar todos los objetos que se encuentren en el escenario, nosotros incluido. Lógicamente el juego hace uso de todas las opciones jugables de PS Vita, como la pantalla táctil. Pero aún con lo enrevesado de la propuesta jugable de este Gravity Rush, el control funciona a la perfección.

Como también funciona a la perfección el estilo gráfico, basado en la técnica de Cell Shading o de dibujo animado, con unos bordes muy marcados y unas animaciones fluidas, sobre todo en los combates estilo beat ‘m up que hay en el juego. Por si esto fuera poco, la trama cumple con creces y hay una gran cantidad de misiones secundarias, lo que nos deja un título muy completo y una apuesta única en PS Vita.

PS Vita, a recuperar el terreno perdido

Lo cierto es que PS Vita necesita este tipo de juegos, ya que tras un primer mes fuerte gracias a un catálogo de lanzamiento abrumador, lleva ya tiempo sin recibir un título de primer nivel, y además exclusivo. Ya vimos Mortal Kombat en PS3 y Xbox 360 y el Resistance Burning Skies no está a la altura de las expectativas. Ahora llega Gravity Rush, anteriormente conocido como Gravite para PS3 Llega un imprescindible en Vita.