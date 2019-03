Una exposición de Alicante recoge la evolución de las videoconsolas

Cuarenta años han pasado desde que la primera videoconsola hiciera acto de presencia en la industria de los videojuegos. Cuarenta años en los que hemos visto pasar por el mercado grandes e históricas máquinas como Atari 2600, NES, Super Nintendo, Playstation, Megadrive... y otras no tan conocidas como la Atari Jaguar, Philips CD-i, Panasonic 3DO...

Una exposición de Alicante recoge la evolución de las consolas, el cómo ha sentado el paso de los años a una industria que recauda más que el cine y que la música juntos. Desde que salió la primera a la última... a la espera de que lleguen Xbox One y Playstation 4, las nuevas máquinas que llegarán a nuestro país durante estas navidades.

Consolas de Sony y de Microsoft, ambas presentes en la exposición. Como también están presentes Atari, compañía que muchos en los ochenta conocieron gracias a la Atari 2600, y por supuesto Sega y Nintendo con sus Dreamcast, Saturn, Gamegear y sus Nintendo 64, Game Boy, GameCube... hasta la Wii y la Wii U,

Evolución de las consolas y de juegos. Desde el Pong al GTA V, pasando por títulos inolvidables como Sonic, Super Mario World, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Pang, Pacman, Pokemon, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Resident Evil... hasta los más actuales como Uncharted, Gears of War, The Last of Us, Beyond: Dos Almas... generaciones diferentes unidas por los videojuegos de diferentes épocas.