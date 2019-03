Los españoles ya tienen en sus manos el nuevo iPhone 5 de Apple

Más de 300 personas hacían cola frente a las tiendas que en la madrileña Puerta del Sol tienen las compañías Orange y Vodafone, para comprar las primeras unidades en España del nuevo teléfono inteligente de Apple, el iPhone 5.

El conocido presentador Ramón García fue el encargado de realizar la cuenta atrás a las 00.00 horas que daba el pistoletazo de salida al estreno del nuevo smartphone de Apple en España.

Rafa, que ha sido el primer cliente que ha comprado uno de estos dispositivos en la tienda de Vodafone, el modelo de 32 gigas en color negro, ha manifestado que "tenía mucha ilusión por tener el teléfono", para lo que ha esperado desde las 17.30 horas de ayer para asegurarse ser uno de los primeros.

"Venía para que me arreglaran el anterior modelo -el iPhone 4- pero me hacía tanta ilusión tener el nuevo, que he decidido aguardar la cola para comprarlo", comentó este informático de 35 años, quien agregó que durante la espera le han tratado muy bien, aunque al final, señaló, ha comenzado a llover.

La ligereza y una mayor pantalla son las novedades más destacadas de la nueva generación de este teléfono inteligente de Apple. Así lo ha destacado una pareja de estudiantes que han sido los segundos en comprar, "con unos ahorrillos", este teléfono en el citado comercio.

Su precio oscila entre los 650 y los 870 euros

Además para Manuel y Vitoria, que ya eran propietarios del Iphone 4, otras características que les han llevado a comprar el nuevo modelo son la duración de la batería y su mayor rapidez. Mientras los primeros compradores miraban ilusionados sus nuevos terminales, en la calle cientos de personas continuaban aguardando a que llegara su turno en un ambiente agradable bajo una fina lluvia.

Además de Orange y Vodafone, Movistar, que financiará el terminal, es otra de las principales operadoras de telecomunicaciónes que ofrecerá el iPhone 5 en su catálogo.

Las tiendas de la compañía de la manzana abren este viernes a partir de las 08.00 horas para comercializar el dispositivo, cuyos precios van desde los 669 a los 869 euros, según el modelo, ha informado Apple.

El iPhone 5 incluye una pantalla retina de cuatro pulgadas, cuyo mayor tamaño se traduce en una mayor altura del dispositivo, pero su anchura no ha variado: su resolución es de 1.136 por 640 píxeles y tiene 5 filas de aplicaciones, en lugar de cuatro. El "smartphone" es un 18 % más fino -mide 7,6 milímetros de grosor- y un 20 % menos pesado -pesa 112 gramos- que su predecesor. El teléfono incorpora un nuevo chip, el A6, que dobla su rendimiento y capacidad gráfica.

Según Apple, la duración de la batería también se ha incrementado: soporta 8 horas de navegación con 3G, 10 horas con wifi y aguanta 225 horas en reposo.