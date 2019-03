Un coche teledirigido capaz de alcanzar más de 160 km/h

No es un juguete, ni, aunque lo parezca, un coche deportivo recorriendo un circuito de carreras. Se trata del primer coche radiocontrol capaz de alcanzar más de 160 km/h.

Su capacidad de aceleración es igual a la de una moto de 500 centímetros cúbicos, llega a su velocidad punta en sólo 4,9 segundos, o lo que es lo mismo supera los 100 km/h en poco más de dos.

Con estas cifras no es de extrañar que el fabricante no sólo diga que no es un juguete para niños, sino que advierte que debería ser utilizado en circuitos cerrados e, incluso, avisa en su página oficial, el manejo inadecuado podría resultar fatal.

Su secreto reside en dos baterías de polímero de litio que le proporcionan el empuje suficiente para alcanzar su velocidad punta.