Los campuseros pasan la primera jornada entre conferencias y talleres

La bloguera y activista originaria de Baréin Amira Al Hussaini ha sido una de las invitadas estrella del día y responsable de una ponencia en la que se ha explicado el papel de las redes sociales en las revueltas árabes de los últimos meses. "Cuando los medios de comunicación tradicionales no pueden informar, las redes sociales son el único medio de informar al exterior de lo que está pasando, en un contexto en el que la gente de los países árabes, por primera vez perdió el miedo a salir a la calle a protestar: o salían ahora o con el tiempo acabarían todos muertos", ha relatado Al Hussaini.

Para esta editora de "Global Voices" internet es un medio para "contar lo que está pasando en tiempo real" de manera que los "lavados de cerebro ya no son efectivos porque existen documentos que prueban lo que está pasando en realidad, más allá de los discursos oficiales". Junto a ella, responsables del movimiento 15M en España han coincidido en apuntar que las redes sociales como herramienta para la organización de la protesta civil solo son efectivas cuando la situación realmente requiere de un levantamiento.

Otra de las conferencias que más interés ha suscitado entre los campuseros ha estado a cargo del cocinero Ferran Adrià quien ha intentado acercar a los asistentes las técnicas de creatividad empleadas en El Bulli y que se pueden trasladar a otras actividades, aunque también ha aprovechado la ocasión para defender la validez de todo tipo de muestras culinarias. "Vosotros decís 'ya está el cocinero haciendo mezclas raras', pero, ¿qué hay más chocante que el dulce del ketchup con una hamburguesa? No hay comidas raras, hay gente rara", ha argumentado el cocinero, que en unos días cerrará su restaurante para dedicarse a tiempo completo a una fundación para la investigación culinaria.

Muchos campuseros llegan a Valencia con el objetivo de convertirse en mejores desarrolladores y, para ello, Jonathan Chacón, que es un programador de éxito pese a su discapacidad visual y creador de un "Buscaminas" para todos los públicos, ha insistido en la necesidad de "hacer aplicaciones accesibles como criterio de calidad". Chacón ha explicado cómo existen editores de texto y otros programas adaptados para personas con discapacidad, pero muy pocos juegos, una paradoja si se tiene en cuenta que "los juegos evitan la depresión y la exclusión social".

Por ello ha insistido a los asistentes en que se esfuercen en crear webs y aplicaciones que sean útiles "para personas que no ven, para quienes no oyen y también para quienes pueden tocar solo un poquito, para todos a la vez, no basta con pensar solo en un colectivo. Es el momento de hacer las cosas bien y de empezar a desarrollar con la accesibilidad como objetivo". Las amenazas en la red ha sido otro de los puntos del día, en esta ocasión de la mano de Josep Albors, portavoz de la empresa de software de seguridad ESET, que ha tratado el papel de los hackers éticos como azote de los ciberdelincuentes.

"Hace falta concienciar a empresas y usuarios de que los hackers investigadores son necesarios a modo de auditores de la seguridad", ha defendido Albors quien también ha hablado de los "hacktivistas" como Anonymous que con sus acciones, "en las que emplean técnicas al alcance de cualquiera", buscan mostrar a las empresas sus vulnerabilidades y a los usuarios que sus datos no están seguros. El protocolo de numeración de internet IPv6, el funcionamiento y utilidades de tecnologías como las impresoras en tres dimensiones, charlas sobre la personalización y reciclaje de ordenadores y el futuro de la robótica doméstica han sido otros de los temas de un día en el que se han iniciado los talleres en áreas tan diferentes como la fotografía o la programación de videojuegos. EFE