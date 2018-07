Las búsquedas en España sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook crecen más de un 51%

Las búsquedas de internautas españoles en Google sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook han crecido más de un 51% tras la fuga masiva de datos de usuarios de la red social a la consultora británica Cambridge Analytics, según un análisis elaborado por SEMrush.

De este modo, el estudio desvela un aumento del 51,6% en las búsquedas sobre este tema si se comparan las cifras del mes de febrero -antes de que se conociese el caso- con las del pasado mes de marzo cuando la noticia se dio a conocer en los medios de comunicación.

Según datos de la investigación, las búsquedas de los internautas españoles sobre 'Eliminar Facebook' han pasado de 36.830 en abril de 2017 a un total de 57.530 en marzo de 2018, lo que representa un incremento del 56% en España en casi un año.

Asimismo, el mayor pico de búsquedas de los usuarios para averiguar cómo eliminar una cuenta en la red social de Mark Zuckerberg se produce a partir del pasado 19 de marzo, en consonancia con el momento en el que el escándalo saltó a los medios de comunicación.

Por último, el estudio publicado este lunes 23 de abril revela que también han crecido en España las búsquedas hechas bajo la expresión en inglés 'delete Facebook', pasando de 1.000 a 5.000 en menos de un año.

En España, los cálculos de la empresa fundada por Mark Zuckerberg, sitúan el número de personas que instalaron la app 'This is your digital life' en 44 y hasta un total de 136.985 personas pueden haber resultado afectadas por la filtración de datos.