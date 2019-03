Así es la vida de una persona enganchada al móvil

Lo primero que ven los ojos de una persona adicta al móvil es su terminal. A continuación, no es ni tan siquiera necesario que levante la persiana para comprobar el tiempo que hace. Incluso un teléfono puede hacer las veces de estilista.



En total, 22 millones de españoles usan aplicaciones cada día, el doble que hace solo un año. En palabras de Javier Sirvent, experto en tecnología, "los españoles compramos compulsivamente dispositivos móviles, podemos olvidar la cartera, las llaves... pero el teléfono no". Sirvent añade que "casi el 40% de las aplicaciones que nos instalamos no llegamos a abrirlas nunca, o lo hacemos una sola vez". Además afirma que existe mucho "negocio" con las aplicaciones, aunque matiza que, en parte, "son una moda".



El perfil medio del usuario de aplicaciones es hombre entre 25 y 44 años, de clase media y que se conecta más de tres veces al día. Gracias a los móviles es posible localizar en el coche la ruta con menos tráfico, buscar el aparcamiento más barato e incluso pagar con sólo pulsar un botón. Además, un teléfono también puede ser una herramienta de trabajo y un modo de vida.



En España se descargan cuatro millones de aplicaciones al día y cada vez hay más gente que se gana la vida creándolas. Carlos Cuasante es un desarrollador, según explica, "las aplicaciones de redes sociales son ya un clásico y ahora está pegando fuerte todo lo relacionado con la salud y el cuidado personal".



Si cada vez hay más personas que corren, las empresas de tecnología vuelan. Algunas aplicaciones vienen ya con accesorios como el caso de una pulsera que mide cada paso que da la persona que la lleva, y lo hace por unos 140 euros. Por otro lado, también hay aplicaciones que incluso informan de cuál es el estado de los alimentos.