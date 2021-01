Ximo Puig insiste en no vacunar a los que se saltaron el protocolo: "Se la estaríamos quitando a una persona vunerable".

Ximo Puig, presidente de la Comunidad valenciana, ya aseguró hace días que no quería aplicar la segunda dosis a las personas que se habían vacunado irregularmente.

Hoy, Ximo Puig ha hecho referencia a esas 150 personas investigadas por vacunarse irregularmente y varios días después sigue reafirmándose: "Aplicar la segunda dosis a esas personas sería negarle la primera a muchas personas vulnerables que sí que lo necesitan y además se está perdiendo ese espacio de un mes de inmunizar a una persona que sí estaba dentro del protocolo", afirma Puig.

Opinión que difere a la de Fernando Simón, que no está de acuerdo: "Si no completamos el proceso de vacunación a estas personas se cometerían dos errores consecutivos, no está dentro del procedimiento aplicar solo una vacuna. Eso no exime a esas personas de asumir sus responsabilidades", advirtió.

Situación crítica en la comunidad valenciana

En cuanto a la situación del coronavirus en la comunidad valenciana es crítica. Hasta 16 hospitales están al límite de capacidad, y la presión en las UCIS es del 58%, la más alta de toda España.

Ahora mismo hay 592 pacientes críticos, por eso se están habilitando camas en la capilla, los gimnasios, la cafetería.

Ante el hipotético escenario de que no fuese suficiente con la instalación de hospitales de campaña o con el apoyo de la sanidad privada, se está contactando con hoteles para poder alojar a pacientes leves en el caso de que fuera necesario.

En los últimos siete días, la comunidad valenciana es en la que más fallecidos ha habido en toda España con 382, seguida de lejos por Andalucía con 188 y Madrid con 120.

