Vota: ¿Crees que las medidas energéticas aprobadas deberían ser obligatorias para los hogares?

Las medidas para la eficiencia y el ahorro energético ya están aprobadas en el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que España tiene que recortar un 7% del consumo del gas, como acordó en Bruselas.

Tal y como anunció el presidente Pedro Sánchez, este plan de medidas urgentes estará en línea "con lo que están haciendo todos los países europeos".

Aunque el líder del PSOE no adelantó ninguna medida concreta, desde el Gobierno ya se avanzó que el plan en el que se trabajaba para ahorrar energía incluiría el fomento del teletrabajo en el ámbito público y un uso más eficiente del aire acondicionado y la calefacción en los edificios públicos.

La calefacción estará en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, en grandes almacenes, hoteles, cines, estaciones de autobuses y trenes y aeropuertos a 19º C en invierno y el verano a 27º C en verano. También se deberá apagar la luz de los escaparates y la iluminación de los edificios públicos que no estén en uso. Las medidas tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

Las puertas de los locales permanecerán cerradas cuando esté funcionando el aire acondicionado y la calefacción. Además de realizar una revisión extraordinaria de las instalaciones de climatización y agua caliente, calderas e instalaciones térmicas si la última revisión fue anterior a enero de 2021.

El Gobierno fomentará el teletrabajo con el objetivo de ahorrar desplazamientos y en el consumo térmico de los edificios.

Durante el discurso que pronunció el pasado viernes en el que hacía balance político del primer semestre del año, aseguró que en el ahorro energético "todos estamos involucrados" y manifestó que la reducción del consumo permitirá también ahorrar en la factura de la luz.

En la siguiente encuesta puede votar, de forma anónima, si considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros también deberían ser obligatorias para los hogares.