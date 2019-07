Para que una mujer sea protegida en España hace falta, en primer lugar, una denuncia por violencia de género y también una valoración de riesgo alta por parte de la policía. Es el juez el que otorga esa protección.

Puede valorar dotar a la mujer en riesgo de una pulsera telemática o incluso ponerla vigilancia policial que puede llegar a las 24 horas al día.

En nuestro país hay 293.990 mujeres con medidas de protección. " Yo no soy un caso especial, soy una de las pocas que quedamos vivas y merecemos ser atendidas y protegidas " dice una mujer a la que su ex marido apuñaló y también a uno de sus hijos. Ahora teme la salida de cárcel de su ex pareja.

Según algunos juristas, el problema de la desprotección surge a la hora de evaluar el riesgo, " hay que ampliar, mejorar los protocolos que minimizan el riesgo" asegura la abogada Beatriz de Vicente.

El artículo 94 del Código Civil contempla la posibilidad de retirar el régimen de visitas de los hijos a los maltratadores pero solo se hace en un 3 por ciento de los casos.

Las víctimas de violencia machista llevan años advirtiendo del peligro hacia los menores. Según la Fiscal General de Violencia de la Mujer, Pilar Martín Nájera, "aumentan los casos de los que para vengarse de la madre, atacan a lo que más quieren que son sus propios hijos".

En los últimos años, el Tribunal Supremo quita a los asesinos de sus parejas o ex parejas la patria potestad de los hijos que tuvieran en común.