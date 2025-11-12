Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Unas vacas se cuelan en un túnel de Rodalies Renfe en Cataluña y provocan que algunos lleguen “muu- muu tarde”

Estaban desorientadas y acabaron en el interior de un túnel de cercanías. El propio maquinista grabó desde el tren a estas curiosas usuarias del servicio.

Vacas

VacasSinc

Beatriz Sobrino
Publicado:

Parecía un trayecto como cualquier otro, pero el maquinista que cubre la línea R3 de Rodalies, que conecta la conocida como collada de Toses con los Pirineos, se topó con unas sorprendentes usuarias de la red ferroviaria. Desde la cabina, el maquinista vio cómo en el interior del túnel había 2 vacas que caminaban lentamente sobre las vías, tuvo que reducir la velocidad, ralentizar el paso y seguir durante unos metros el ritmo que marcaban las vacas.

Las vacas lograron acceder al túnel de casi 4 kilómetros de longitud y que está situado entre las estaciones de Planoles y la Molina, bajo la Collada de Toses, de ahí su nombre. Es un trayecto de vía única y que tiene una anchura y altura aproximada de 5,3 metros.

Vídeo viral del maquinista

La “excursión ferroviaria” de estas vacas se ha viralizado en redes. El autor de la publicación se presenta como Roberto Mocholí, maquinista de trenes. En su tweet comenta que quería compartir “ las sorpresas que se encuentra bajo tierra” .

En la imagen se puede ver como las vacas caminan con toda tranquilidad por las vías, lentamente ni siquiera se inmutan ante los tímidos pitidos de alerta que se lanza desde el convoy.

Desde el servicios de Rodalies de Cataluña a través de un comunicado se ha informado de un retraso desde las 9.30h en “la circulación de los trenes de la línea R3” y que “se ha visto afectada por presencia de animales en zona de vías a la altura de Toses” y añaden que “estas incidencias han provocado que algunos trenes de estas líneas hayan circulado con demoras”. El servicio se ha recuperado cuando los animales han logrado salir del túnel.

Las vacas culpables del retraso

Esta vez, las vacas han sido las culpables de los retrasos de 20 minutos que se han producido en la línea. Una incidencia ferroviaria que se ha viralizado entre los pasajeros, hoy dicen que pueden señalar sin ninguna duda a las culpables de que hayan llegado tarde. Unas vacas han “ocupado” el trayecto que recorren a diario y han llegado “muu muu tarde”

