Registrado un terremoto de magnitud 3.3 en Silleda, Pontevedra

Silleda, un municipio de más de 8.000 habitantes perteneciente a la provincia gallega de Pontevedra, ha sido el epicentro de un terremoto de magnitud 3.3 registrado a las 9:29 horas de la mañana por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Aunque es poco habitual que sismos de esta magnitud provoquen daños, en ocasiones pueden ser perceptibles. En este caso, no se han registrado llamadas al 112 Galicia ni los equipos de emergencias municipales han tenido que atender ninguna incidencia, tal y como detalla la alcaldesa, Paula Fernández, a Europa Press.

Tal y como ha ratificado Fernández, que continúa en contacto con la Subdelegación del Gobierno para conocer el motivo por el que se produjo, "la gente empieza a comentar que escucharon un ruido muy fuerte, pero en principio debió de ser muy suave".

Aunque Silleda ha sido el epicentro del seísmo, algunos habitantes de municipios como Touro o Boqueixón han notado de forma muy suave dicho terremoto, que no ha provocado daños materiales ni humanos.

El terremoto registrado no ha sido el único que se ha registrado en la zona durante la última semana, y en lo que va de mes el número de temblores asciende a dos. Sin embargo, este ha sido el más fuerte de los registrados en seis meses y supera el acontecido el 2 de agosto.

Localizados un terremoto de magnitud 2.4 en el sur de Tenerife y más de 20 en Agaete

El viernes el Instituto Geográfico Nacional localizó un terremoto de 2.4 de magnitud en el municipio de Guía de Isora, en el suroeste de Tenerife.

Este temblor se localizó alrededor de las 8.20 minutos de la mañana y a 11 kilómetros de profundidad. Por ahora, no ha habido más registros de que el seísmo haya sido sentido por la población.

Mientras tanto, la actividad sísmica en el noroeste de Gran Canaria continúa. En concreto, en la localidad de Agaete se han registrado más de 20 seísmos a escasa profundidad, entre 0 y 9 kilómetros.

El IGN cuenta con un cuestionario macrosísmico

Por otra parte, el Instituto Geográfico Nacional pone a disposición de los ciudadanos un cuestionario macrosísmico para que informen de su situación en caso de haber sentido el temblor. A través de él, los afectados pueden declarar qué hacían en el momento, si estaban dormidos o despiertos, cuál fue su reacción y si los objetos se movían o llegaron a caer al suelo.

Estos datos, junto a los que recogen los sismógrafos, con "imprescindibles" para que el organismo pueda alertar a la población de la intensidad de los terremotos y calcule los daños que hayan podido provocar. Este cuestionario se implantó tras el terremoto de Lisboa en 1755, que causó cerca de 100.000 muertos en toda la Península. No obstante, dicho cuestionario ha ido variando a lo largo de los años.