Vídeo: emotivo homenaje en Gernika a las víctimas del bombardeo en su 89 aniversario

Gernika ha vuelto a detenerse este sábado para mirar a su pasado con memoria y con dolor, pero también con un mismo mensaje compartido: la paz. El cementerio de la villa ha acogido esta tarde un emotivo homenaje a las víctimas del bombardeo perpetrado hace 89 años por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, en un acto presidido por el lehendakari, Imanol Pradales.

La jornada conmemorativa ha estado marcada por el recuerdo, la solemnidad y la llamada unánime a que hechos como aquellos no vuelvan a repetirse. Junto al lehendakari han asistido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia; y representantes diplomáticos de Armenia, Azerbaiyán y Bosnia, además de dirigentes de distintas formaciones políticas vascas.

El acto ha comenzado con la inauguración de una escultura de Iñigo Urreta que reconoce a Gernika como Lugar de Memoria Democrática, una designación aprobada por el Gobierno central en 2024. Más tarde, el secretario de Estado ha defendido la memoria como una “señal de alerta” frente al riesgo de que los traumas del pasado puedan repetirse.

También se han entregado los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación a representantes de los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia, así como a la iniciativa internacional en favor de Gaza Global Sumud Flotilla. En sus cartas, leídas por sus embajadores, tanto Nikol Pashinian como Ilham Aliyev han agradecido el reconocimiento y han puesto en valor el significado de este homenaje.

El alcalde, José María Gorroño, ha apelado a defender la diplomacia y reforzar los mecanismos internacionales para preservar la paz. Y la localidad, que ha vuelto a estremecerse al sonar las sirenas que hace 89 años anunciaron la llegada de los aviones enemigos, ha rendido también tributo al periodista George Steer y al cuadro de Picasso, símbolo universal de aquella tragedia.

Los actos concluirán esta noche con un paseo de velas encendidas por las calles de Gernika, en recuerdo de las víctimas y como nuevo clamor colectivo contra la guerra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.