VÍDEO: Dos hermanos escapan con sus hijos de un coche en llamas en Poio, Pontevedra

Dos hermanos lograron salir a tiempo junto a sus hijos pequeños de un coche que comenzó a arder cuando se dirigían al colegio en Poio (Pontevedra). El incendio se produjo a primera hora de la mañana de este jueves, cuando el vehículo empezó a expulsar humo y, en cuestión de minutos, quedó completamente envuelto en llamas.

Los cuatro ocupantes consiguieron abandonar el turismo sin sufrir daños antes de que el fuego lo calcinará por completo. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local y bomberos, que pudieron extinguir el incendio. La calle estuvo cortada durante horas y las llamas también afectaron a dos muros cercanos.

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