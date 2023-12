Dimite el vicerrector de la Universidad de Barcelona tras ser acusado de acosar sexualmente a una alumna

Escándalo en la Universidad de Barcelona (UB). El vicerrector, Jordi Matas, ha dimitido este miércoles tras ser acusado de acosar sexualmente a una alumna en 2016, tal y como ha informado la propia universidad a través de un comunicado en el que señala que Matas ha tomado esta decisión "para poder emprender sin limitaciones institucionales las acciones legales que cree oportunas para defender su honorabilidad".

La dimisión del vicerrector se ha producido poco después de que el caso saliera en los medios de comunicación. Además, esta semana un centenar de profesores han solicitado que se realice una investigación independiente y han pedido el cese cautelar de Matas durante el transcurso de las pesquisas. Asimismo, han exigido que se revisen por completo los procedimientos de evaluación de casos de acoso del centro.

El vicerrector habría mandado mensajes sexuales a la alumna

Tal y como detalla 'eldiario.es', los hechos tuvieron lugar en 2016. Matas, que por aquel entonces era catedrático de Ciencia Política, envió mensajes de carácter sexual a una alumna la cual era su tutor del trabajo de fin de grado. "Hoy he vuelto a soñar contigo, nos lo pasábamos muy bien", serían algunos de esos mensajes. La UB, al tener constancia de lo sucedido, lo analizó y lo archivó.

En el comunicado, la universidad asevera que "no tolerará ninguna conducta que implique ningún tipo de acoso" y señala que "en el primer mandato del actual equipo rectoral" se transformó el protocolo para combatir este tipo de actuaciones deplorables. Por otro lado, apunta que el caso de Matas ya se analizó en base al protocolo vigente en 2016 y, por eso, "es absolutamente legítimo que con la mirada actual se puedan hacer valoraciones sobre esta cuestión".

La UB pide prudencia y respeto para todas las partes

No obstante, remarca que "lo que no es factible es asumir como cierto que los trabajos de aquellos momentos sobre los hechos den como consecuencia una resolución fallida que haya que reabrir". En este sentido, añade que "implicaría la descalificación de las acciones hechas por las personas que informaron y no existe ningún argumento para hacerlo, pues los responsables son personas de trayectoria académica rigurosa y acreditada".

Por otro lado, ha lanzado un mensaje en contra de "cualquier manifestación de violencia o de señalamiento público" contra cualquiera de las personas involucradas en este u otros casos. "La legítima preocupación no puede canalizarse a través de la difamación, ni del escarnio público, ni tampoco de las amenazas o conductas violentas", remarca, "hacemos un llamamiento a la prudencia y al respeto".

Aun así, recuerda que "el acoso es una lacra horrible que se tiene que combatir con todos los recursos que el marco jurídico y sancionador ofrece, dando garantías a las personas, apoyo a las víctimas y ofreciendo mecanismos de prevención, tal como viene haciendo la Universitat de Barcelona".