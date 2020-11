Uno de cada tres españoles duerme peor desde la pandemia de coronavirus: "Me despierto por la noche y antes no me pasaba"

El coronavirus ha quitado el sueño a los españoles. Uno de cada tres reconoce que duerme peor desde que comenzó la pandemia. "Me desvelo un montón por las noches, me despierto cuatro o cinco veces. Tardo más en dormirme y me despierto antes", reconoce un amplio sector de la población.

Según los expertos, las principales causas que están detrás de este trastorno del sueño son el estrés, la ansiedad, los problemas laborales, el miedo al contagio o la falta de actividad.

Lo cierto es que el 39% de los españoles reconoce que se acuestan más tarde desde que comenzó la pandemia y el 59% afirma que madrugan menos: "Me levanto cada vez más tarde y me acuesto también más tarde. Cada vez duermo peor".

"Es en este momento cuando tenemos que cuidar nuestro sueño y tratar de no hacer cenas muy pesadas. Hacer deporte moderado pero no en horas cercanas al sueño", afirma Alejandro Guillen, investigador del Sueño en la Universidad de Granada.

La mayoría de los entrevistados coinciden en que la falta de actividad desde que comenzó la pandemia e coronavirus es clave la hora de conciliar el sueño y padecer insomnio.