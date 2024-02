Marlaska, tras la muerte de los guardias civiles: "No me planteo dimitir; el suceso no se debe a una falta de inversión"

Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Podemos, Vox, asociaciones de guardias civiles... todos ellos piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Piden el cese de su cargo tras la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes. Pero Marlaska insiste en que no dimitirá porque lo ocurrido no se debe a una falta de inversión.

"No me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios personales y materiales", expresaba el ministro Grande-Marlaska ante los medios.

A su vez, ha insistido en que estos "asesinatos en modo alguno van a quedar impunes", refiriéndose a los ocho detenidos. "Seguirá siendo una prioridad invertir todo lo necesario para la mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad del narco", asegura y añade que se seguirá "invirtiendo todo lo necesario y preciso".

También ha dejado claro con sus palabras que los dos narcotraficantes que esos crímenes "no van a quedar impunes". "El narco lo sabe; y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el Campo de Gibraltar y en toda la costa española", asegura.

El pasado sábado, el ministro se comprometía ante la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz a incrementar los medios materiales y humanos para la lucha contra el narcotráfico y ha recalcado que habrá "impunidad cero" con los responsables del asesinato.

Marlaska, sobre la viuda del Guardia Civil: "Está en su derecho y solo nos queda respetarlo"

El ministro ha evitado comentar la negativa de la viuda de uno de los guardias civiles para que le impusiera una condecoración en el féretro en el funeral celebrado en Pamplona. "Está en su absoluto derecho y a los demás solo nos cabe respetarlo", asegura. Fernando Grande-Marlaska también ha querido transmitir sus condolencias a las familias de las víctimas

