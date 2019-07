Un tuitero, Naru (@FerraxPLS),ha convertido en viral la traducción de una carta de un restaurante en España. En el tuit puede verse la imagen de un plato y una bebida con la traducción del español al inglés literalmente.

Al tuitero que le hizo gracia la traducción, la comparó con los resultados que él obtiene cuando hace sus deberes de inglés.

Los protagonistas de esta traducción son: 'Patata Brava' que ha sido traducida como 'Angry Potato' y 'Sangría' como 'Bleeding'. La traducción literal en sí misma no es del todo incorrecto puesto que 'Angry Potato' significaría patata enfadada y 'bleeding' como hemorragía. Aunque no serían sus correspondientes traducciones.

Numerosas cuentas de twitter no han dudado en compartir imágenes de erróneas traducciones y así es como ha viralizado el comentario del tuitero Naru: "Yo haciendo los deberes del workbu".

Esta no es la primera vez que se forma polémica al rededor de una mala traducción, también se viralizó una carta de un restaurante de Cáceres en la que traducían 'el vino de la tierra' como 'the came from the earth', en vez de 'local wine'.