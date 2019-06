La traducción al inglés de una carta en Cáceres: 'vino de la tierra' como 'the came from the earth'

Una chica paró en un restaurante de Cáceres para cenar, por lo que cogió la carta y comprobó que las traducciones de la mayoría de los platos no eran del todo correctos.

La joven hizo varias fotos y las subió a las redes sociales, algo que se convirtió en viral a las horas. Por ejemplo, judías las traducen como 'jewish', que es la persona que profesa el judaísmo. El traductor también les falló en 'el vino de la tierra', que tiene una traducción de 'the came from the earth', en vez de 'local wine'.

Aunque no es lo único fallo de la carta: al secreto a la plancha le llaman 'secret grilled', y al helado, 'frozen', en vez de 'icre cream'.

Las traducciones y las bromas no han dejado de aparecer en el tweet de la joven que ya ha sido compartida por 12.000 personas y que cuenta con más de 500 comentarios.