La tortilla de patatas más grande del mundo: un récord histórico que se ha batido en Galicia

El pueblo de Melide, en Galicia, ha hecho historia al conseguir un nuevo récord mundial: la tortilla de patatas más grande jamás elaborada. El evento, celebrado con gran expectación, ha contado con la participación de 70 cocineros que han trabajado de forma coordinada para crear una tortilla de seis metros de diámetro que ha sido servida a 5.000 comensales.

Una hazaña gastronómica

Lo que realmente hace especial este logro no es solo la magnitud de los ingredientes, sino la destreza con la que ha sido preparada. Manuel Casals, gerente de 'El huevo de la abuela', ha explicado que esta tortilla no es solo la más grande, sino la primera de estas dimensiones que se voltea completamente. Para lograrlo, se ha necesitado una grúa diseñada especialmente para la ocasión. "Voltear una sartén de seis metros no es algo que se haga todos los días", ha comentado Casals, emocionado por el éxito del evento.

La cantidad de ingredientes necesarios para esta monumental tortilla han sido colosales: 1.700 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 15.000 huevos. "Lo más complicado no fue cocinarla, sino darle la vuelta", ha confesado uno de los cocineros, destacando el esfuerzo y la precisión que ha requerido la maniobra.

El debate de siempre: con o sin cebolla

Como en cualquier conversación sobre la tortilla de patatas, no ha faltado el clásico debate entre los asistentes: ¿con o sin cebolla? Aunque en esta ocasión se ha optado por una receta más neutra para contentar a la mayoría, varios comensales han expresado sus preferencias. "A mí me gusta más con cebolla, pero esta está buenísima", ha dicho uno de los asistentes, mientras otra mujer añadía que estaba "perfecta, para todos los gustos".

La calidad de los ingredientes ha sido otro punto a destacar. Una de las cocineras que ha participado en la elaboración ha explicado que el secreto de una buena tortilla radica en utilizar un buen aceite, patatas frescas y, sobre todo, en cocinarla con cariño. "Darle la vuelta y vuelta con el punto justo", ha añadido.

Una proeza logística y un récord para la historia

La organización del evento no ha sido tarea sencilla. Desde la coordinación de los 70 cocineros hasta la preparación de los ingredientes, todo ha sido cuidadosamente planeado para evitar errores. La grúa, construida especialmente para la ocasión, ha sido clave para el éxito del récord, pues ha permitido girar la gigantesca sartén, algo que nunca se había logrado antes a esta escala.

La localidad de Melidecelebrado con orgullo haber batido este récord, atrayendo la atención de los medios y los curiosos que se acercaron a ser testigos de la hazaña. Además de la importancia local, este tipo de eventos impulsa el turismo gastronómico en la región, un sector que ha visto un notable crecimiento en los últimos años en Galicia, conocido por su rica tradición culinaria.

5000 raciones servidas, y más por venir

El evento ha sido un éxito rotundo, no solo por el récord alcanzado, sino también por la enorme cantidad de personas que han disfrutado de la tortilla. Manuel Casals han confirmado que se sirvieron alrededor de 5.000 raciones, dejando a todo el pueblo y a los visitantes satisfechos.

Este récord podría ser solo el comienzo, ya que Casals ha dejado abierta la posibilidad de que el próximo añointenten superarlo nuevamente: "Ya hemos puesto el listón alto, pero estamos seguros de que podemos hacerlo aún mejor".

