Un tiktoker en silla de ruedas logra 45.000 firmas para tener ascensor y no entrar en su casa arrastrándose

“Mario se enfrenta a una situación que no debería ser la de nadie”. Así arranca Cecilia el vídeo que ha colgado en sus redes sociales para explicar por qué ha decidido poner en marcha una campaña de recogida de firmas. Su relato lo acompañan las imágenes de Mario Becerra, un joven ferrolano de 31 años que se arrastra por el suelo mientras tira de su silla de ruedas para poder entrar en su casa.

Él está acostumbrado a grabarse, a contar su caso, incluso a ponerle una nota de humor a todas las barreras que se encuentra en su día a día. “Sigo siendo la escoba de mi edificio”, cuenta en alguno de sus vídeos. Lleva tiempo subiendo contenido a sus redes sociales (@_paralytikman en Instagram y @paralytiktok en TikTok), donde miles de personas han seguido su situación y su lucha. No es la primera vez que denuncia su situación y la de su edificio. Ahora, de la mano de Cecilia, dan un paso más y piden todo el apoyo posible.

Obstáculos invisibles todos los días

La petición se dirige al Ayuntamiento de Ferrol, para que actúe y asegure la accesibilidad del edificio en el que se encuentra el piso de Mario, en el barrio de Caranza, o para que le de una alternativa que se ajuste a sus necesidades.

“La gente no se imagina la realidad de tener que enfrentarse a obstáculos invisibles todos los días”, asegura Cecilia. Ella sabe bien de lo que habla porque padece varias enfermedades raras y también tiene reducida su movilidad. “Esto me provocó una profunda indignación y tristeza. También un gran sentimiento de frustración porque no solo es injusto si no que refleja lo que vivimos muchas personas con movilidad reducida”.

45.000 firmas recogidas

Son ya 45.000 personas las que se han volcado con la campaña que está activa en Change.org. “Cree esta campaña para que no tengamos que seguir viviendo con estas barreras”, relata Cecilia. “Para exigir que se tomen las medidas necesarias para garantizar que Mario, y tantas otras personas, puedan acceder a su vivienda cotidiana con dignidad y sin barreras”.

Mientras la recogida sigue su curso, Mario llega cada vez más gente a través de las redes y continúa con su labor de concienciación. Su vida continúa entre sus estudios y la marca de ropa que ha puesto en marcha bajo el lema “Por mis ruedas”. Él cuenta, gracias a su esfuerzo y voluntad, de una gran autonomía, lo que hace que nos demos cuenta de cuánta podría tener –él y otras muchas personas con dificultades de movilidad– si edificios y ciudades estuvieran adaptados.

”Gracias a todos los que me apoyasteis”

A través de las redes Mario ha querido agradecer a todos lo que ya forman parte de su denuncia y han firmado la petición. Lo ha hecho a través de este mensaje: “Muchas gracias a todos los que apoyasteis y visibilizasteis mi caso, por tener la oportunidad de ser la voz de los que no tienen. Entre todos podremos mejorar mi situación y la de otras personas que están viviendo en estas o peores condiciones. Somos minoría pero queremos que se sepa que estamos aquí haciendo ruido, que existimos y que no nos vamos a conformar. Por mis Ruedas y por las de todos. ¡¡PODEMOS!!”

