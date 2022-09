¿Serán los nacidos en 2009 los últimos en poder comprar tabaco? Este es el objetivo que persigue una iniciativa ciudadana propuesta por la organización española 'No Fumadores' que ha generado controversia en la sociedad europea y que pretende conseguir la primera generación de europeos "libre de tabaco".

La propuesta de esta organización española y otras asociaciones europeas propone elevar, a partir del 2028, la edad mínima para poder comprar tabaco en toda la Unión Europea, de manera que los ciudadanos nacidos en el año 2010 nunca alcancen la edad legal para poder adquirir los cigarrillos en los establecimientos habilitados como estancos, así como otros productos con nicotina que puedan llegar de forma legal a los jóvenes, "el objetivo de la industria del tabaco".

La presidenta de 'No Fumadores', Raquel Fernández Megina, destaca algunos estudios donde aparece reflejado que todo aquel que no empieza a fumar antes de los 21 años es difícil que lo haga después, de ahí la propuesta de "abolición progresiva de la venta de tabaco". "Entendemos que decretar de la noche a la mañana una ley seca y que no se pueda compra tabaco es irreal, ya que desgraciadamente hay muchas personas adictas a este producto, y la única manera de acabar con la pandemia del tabaquismo es evitar que las nuevas generaciones caigan en el tabaco", explica siendo consciente de que, para que la iniciativa prospere, se necesitan, al menos, 1 millón de firmas de ciudadanos de, mínimo, 7 países de la Unión Europea en tan solo un año.

Fernández se ha mostrado optimista y ha avanzado que la recogida de firmas comenzará el próximo año, en el mes de enero. En caso de lograrlas, Bruselas deberá decidir si toma o no medidas al respecto. No obstante, desde la organización española aseguran que ser positivos. "Si no llegásemos a conseguirlo, creemos que puede ser importante para abrir el debate social. Aunque no se legisle habrá una recomendación, entiendo, y eso es muy importante a nivel europeo", añaden.

Otras medidas que contempla la iniciativa

Esta iniciativa ciudadana también contempla otras propuestas relacionadas con el consumo de tabaco y otras sustancias con nicotina. Una de ellas, eliminar la publicidad de estos productos en las producciones audiovisuales y en las redes sociales.

"Lo vemos en las redes sociales y la exposición es brutal, con influencers, gente 'cool'... Y eso no es casual. Esa gente está pagada por la industria y es una de las cosas que hay que controlar y prohibir", destaca.

Asimismo, desde 'No Fumadores' aspiran a "ampliar los espacios libres de humo y vapores al aire libre" o a crear una red europea de playas y riberas de ríos y parques naturales libres de tabaco y de colillas.